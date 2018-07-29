中国科学家发明新催化剂 驯服甲烷可做火箭燃料

近日，上海科技大学物质科学与技术学院左智伟团队找到了一个低成本、高效率的催化剂组合，室温条件下，就可实现甲烷转化。这为甲烷转化为火箭推进剂燃料等高附加值化工产品提供了新方案，为中国高效利用特有稀土金属资源提供了新思路。相关研究成果日前发表在国际学术期刊《科学》上。

据新华网报道，天然气中的主要化合物是甲烷，而甲烷又是有机化学中最难被转化的分子。科学家一直没找到成本低廉、转化高效、反应条件温和的转化办法。据了解，目前甲烷直接转化的高效催化剂需要使用稀有且昂贵的铂、钯等贵金属，反应条件还需要是高温，这与工业中期待甲烷直接转化兼具规模性和经济性的要求相去甚远。

经过2年的前期工作积累、148天冲刺、2202次尝试和优化，左智伟团队最终找到一个高效催化剂组合——“铈基催化剂＋醇催化剂”，即室温条件下，在三氯乙醇和稀土金属铈的协同催化下，完成甲烷转化。

左智伟介绍，该催化剂组合的最大优点是充分注重反应全过程的经济性。第一，反应条件只需室温，无需加热或冷凝；第二，三氯乙醇是常见的化工原料，作为催化剂获取很方便；第三，铈在我国稀土资源中占比接近50%，三氯化铈每吨价格约1.8万元，相当于传统铂、钯等贵金属催化剂价格的万分之一。

业内专家认为，该团队通过精巧的化学设计找到了催化“顽固分子”甲烷的新方法，为充分利用甲烷这一丰富的自然资源提供了解决方案，在医药、农业化学品和精细化工等行业中具有广泛应用前景。

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