深交所：造成重大社会影响的违法公司，出现一家退市一家

中国证监会日前发布《关于修改“关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见”的决定》。对此，深交所29日在官方微信公众号发文指出，对于严重危害市场秩序，严重侵害群众利益，造成重大社会影响的重大违法公司，坚决做到“出现一家、退市一家”。

据中新经纬客户端报道，深交所称，《决定》进一步完善了重大违法强制退市的内容，不仅将欺诈发行、重大信息披露违法行为纳入强制退市情形，还将涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为纳入强制退市情形，拓展了退市制度的作用范畴，实现了对重大违法行为退市的全覆盖、无死角，充分体现了依法全面从严监管的理念和决心，对于进一步健全市场基础功能，增强市场主体活力，提高投资者信心，培育理性价值投资文化，形成优胜劣汰、有序进退的市场生态，意义重大，影响深远。

深交所指出，一直以来，深交所严把重大违法退市执行关，对触及退市条件的公司坚决予以退市。2017年，依法对欣泰电气作出股票终止上市决定，并顺利实施先行赔付工作，欣泰电气成为首家因欺诈发行被强制退市的公司；2018年，先后对因涉嫌犯罪被中国证监会移送公安机关的金亚科技、雅百特依法启动强制退市机制，为推进退市工作市场化、法治化、常态化积累了经验，提供了借鉴。

下一步，深交所将坚决贯彻落实《证券法》和《决定》等相关规定，对《股票上市规则》《实施办法》及相关配套规则进行修改完善，明确相关新老划断安排，报中国证监会批准后发布实施。同时，切实担负起一线监管法定职责，坚定不移地履行退市主体责任，严把退市制度执行关，特别是对于严重危害市场秩序，严重侵害群众利益，造成重大社会影响的重大违法公司，坚决做到“出现一家、退市一家”，不姑息，零容忍，净化市场环境，维护退市制度的严肃性和权威性。

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