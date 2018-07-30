马英九办公室回敬蔡英文：下乡别用拒马、别封路

民进党辅选列车正式启动，台湾总统蔡英文昨天（29日）先后走访嘉义县市及云林县，为党提名参选人授旗造势，蔡英文连续三场致词都全程使用台语，强打民进党执政主导的四项改革，并在每一场致词时都批评前总统马英九“没能力才不敢改革、把问题留给现在执政的人”，呼吁年底选举票投民进党，“不要让会做事的人孤单”。

台湾联合报报道，蔡英文第一站前往嘉义县，场外有零星“拔蔡总部”成员抗议，但一路被隔在陈抗区。蔡英文致词时表示，这两年中央执政很辛苦，因为以前执政的人留下很多问题，她上任后因此开始一项一项处理。

她说，这两天她听到“以前执政的人”批评民进党执政的两岸关系不好、经济不好，“我第一次听到时，还以为他要反省自己，很惊讶的是，过去执政的人都没想过，因为他们没有处理、不敢处理的那些问题，才让问题越来越严重。”

蔡英文第二站前往嘉义市，并再度批评马英九最近说要重新定位台湾的国家方向，但她要提醒马，国民党的国家方向，在2016年选举人民已经选择不接受，她更批评国民党眼里只看到中国大陆的市场，但台湾要走向全世界；并强调不能让国民党把党产拿回去。

最后一站在云林县，蔡英文再细数执政两年多来，已经做了四项重要改革，包括救年金、讨党产、税改以及能源转型。

对此，马英九办公室发言人徐巧芯回应，国家方向有没有偏离，人民最知道，蔡总统如果没有感觉，可以去问问人民。不过，要请蔡总统下乡时，不要封路或是用拒马挡住民众，否则恐怕也问不到民众真实的心声。

徐巧芯也说，“讲起来，蔡总统确实做到很多过去马英九执政时做不到的事”，像是年金改革把军公教当敌人制造社会对立、无视台湾缺电危机强行把核四燃料棒送回美国、都是马前总统执政时“做不到、也不会做的”。

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