金门县府自行宣布：金厦8月5日通水仪式照办

台湾行政院要求金门厦门暂缓“通水典礼”，金门县昨天（29日）拍板决定，仪式照办水照通。金门县长陈福海宣布，8月5日如期举办通水“仪式”，但以低调简化为原则，不邀两岸长官。

据台湾联合报报道，两岸通水典礼原定8月5日举办，但陆委会以“时机不宜”要求暂缓，行政院表示“仅是典礼暂缓，水仍照通。”尽管中央下令禁止，但金门县政府决定走自己的通水路，预定8月5日上午9时于大陆与金门两地同时举行通水仪式，双方会同步启动按钮，预计上午10时10分跟大陆接到水源。

据指，县府通水仪式不会邀请中央层级官方代表，包括陆委会、水利署官员都不邀请；当天主角将是近廿年来有协助通水事宜的历任县长、立委、乡亲，上百人一同施放气球，象征“愿景启动、梦想起飞”。

台湾陆委会昨晚表示，金门自中国大陆引水工程，是由台湾中央政府、金门县政府及对岸三方出资，现在“时机不对”，所以不会有投资三方人员出席，也就没有所谓的“典礼”问题。

对于通水争议，陈福海说，乡亲权益优先，民生建设第一，始终是他从政以来坚持的原则与初衷，只要是为了金门好，为了乡亲好，该做的一定勇于承担，坚持到底。

对于陆委会以明年东亚青运停办争议，认为此时办理典礼“时机不宜”。陈福海说，他充分尊重与理解，但所谓的“典礼”只是一个感谢所有对两岸通水付出努力者的“程序”而已，8月5日如期通水才是他最在乎的事。

有媒体昨天报道，金门不甩中央禁令。金门县府昨天声明，县府与陆委会、经济部等部会对于两岸通水的议题，都有充分沟通，彼此都理解各自立场，同时也表达尊重。

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