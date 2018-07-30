不再排斥大陆 国民党前中常委预言：下一代将天然统

国民党前中常委林家兴在华府智库的论坛中指出，台湾最近的民调都显示，台湾民众对大陆的好感度首次超过负面感觉，而且他身边有许多曾参与“太阳花”学运的朋友，都想去大陆找工作，因此他认为，下一代台湾人很可能成为“天然统”。

台湾《中国时报》报道，林家兴曾任国民党青年团总团长，目前在纽约大学进修。他27日在华府智库“台美关系研究中心”（ITAS）举行的论坛中指出，蔡英文总统执政两年来，台湾有关国族认同的所有数据完全翻转，统独比例明显拉近，历来第一次，台湾对中国大陆的好感超过负面感觉，“一个以台湾独立为前途主张的政党执政两年后，台湾人对中国大陆的看法发生历史性的翻转”，是非常有趣的变化。

林家兴也说，“天然独”的世代想去大陆工作的，创下历史新高，这个现象值得注意。他称，有许多爱台湾、坚决主张台独的朋友“跑来问我有没有路子，让他们可以到大陆就业”，或甚至“只能在大陆企业的台湾子公司工作，或者直接到上海、北京（就业）”。这令他百感交集，因为“这是整个台湾必须面对的问题”，“天然独”当初强烈抗拒大陆，如今“认识到残酷的现实，必须找关系，让自己到中国大陆追求自己的未来”。

林家兴表示，以前台湾人哈日、哈韩，“未来的下一代可能哈中”。意识型态会怎么转变，不敢说，“但是至少有一点我可以肯定，他们不会像我们这一代这么排斥中国大陆”。他认为，“我们可能是唯一一代天然独，我们下一代很可能会是天然统”。

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