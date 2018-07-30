个税改革征集意见逾13万条 网友：应从8000元起征

《个人所得税法修正案（草案）》向社会征求意见28日已经结束，但公众的热议还在持续。中国人大网的信息显示，该草案征集意见超过13万条，关注度远高于同期征求意见的任何法律草案。

据《北京日报》报道，这是个税法自1980年出台以来的第七次修订，也是改动幅度最大的一次。《草案》将起征点由3500元/月提高至5000元/月（6万元/年，人民币，下同），同时调整了税率结构，扩大了中低税率级距。

对于个税起征点，有网民表示，应该从8000元起征。还有网民留言认为，起征点无论定多少，都应该是平均工资以上才合理。

对此，中国财政部财科所原所长贾康近日公开表态，“起征点从5000元/月再往上调高一点是可能的，但不宜一下提到10000元/月。”公开报道显示，也有部分专家直接建议将起征点提高到8000元/月。

近日在上海举行的一场专题研讨会上，多位专家还提出，起征点应随着生活基本费用及物价和消费结构的变化逐年调整。考虑到法律很难一年一修，《个人所得税法修正案》应增加“生活基本费用的动态调整机制”的条款。即每年年初，由国务院根据物价水平、收入水平等，确定每一年的减除费用标准，在“两会”期间，提请全国人民代表大会或其常务委员会审查和批准。

个税法修正案将自2019年1月1日起施行。全国人大常委会有望在今年10月份审议这一草案。

在这次征集意见中，不少网民提出各地起征点应该不同，因为各地物价和社会平均工资水平差异较大。如网民“张芝故乡人”就建议，“可不可以设置一个动态指标，每两年或者三年按照工资的增长率向上调整。另外可不可以按照不同省份的平均工资设置不同的起征点。”

针对部分人认为各地起征点标准应该不同的看法，中国财科院张学诞研究员认为，各地实行不同起征点的难度较大。

除了起征点以外，中低税率级距的扩大，也是一个直接降低税负的体现。张学诞分析，《草案》扩大了3%、10%、20%三档低税率的级距，3%税率的级距扩大一倍，现行税率为10%的部分所得的税率降为3%；大幅扩大10%税率的级距；现行税率为25%的部分所得的税率降为20%。因此，大多数中低收入水平的工薪阶层税负将会有明显的下降。

“单身税”说法的起因，源于我国现行个税制度中仅规定了统一的起征点，没有考虑不同个体的支出差异，而《草案》增加了与市民生活密切相关的5项专项附加扣除，即子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息和住房租金。不过，能享受到这些优惠的基本都是已婚人士，单身群体无疑会相对多缴一些个税。

目前，许多准备生二胎的家庭对专项扣除有着较高的期待。北京白领孙女士说，“目前一个孩子的花销就已经让工薪家庭吃不消，课外班的学费花费动辄数千元，如果子女教育的支出能够抵扣个税，会给年轻夫妇减轻一些负担。”她认为，相比单身群体和丁克家庭，生儿育女对社会的贡献度更高，应该享受更多个税优惠。

首都经贸大学财税学院的丁芸教授分析：“专项附加扣除可以反映不同纳税人生活支出的差异性。草案中提到的5项专项附加扣除项目，尤其像住房租金、子女教育等项目，对很多有住房压力、抚养子女压力的已婚人群更有利，也是一项合理的设置。”

社科院财经战略研究院税收研究室主任张斌则建议，与其引入很复杂的专项扣除项目导致征纳成本很高且漏洞很多，还不如简化税制，将照顾特定群体的目标通过财政补贴等政策来实现，这样可能更有效率。

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