蔡英文马英九谁的历史评价较高？台网友十个字神回

台湾总统蔡英文执政后不得民心，导致民调下降，而卸任的前总统马英九则人气回温，所到之处受到很多民众欢迎。有网友问及，“蔡英文和马英九谁的历史评价会比较高？”有网友直言“一个是无能，一个是没用”。

台湾中时电子报报道，马英九日前批评蔡执政“国家方向走偏了”。蔡英文昨天到嘉义县授旗时表示，这两年中央执政很辛苦，因为以前执政的人留很多问题下来，“过去执政的人不敢做、没能力做，都留给我们，都是长期的困难”。马办发言人徐巧芯则回应，国家方向有没有偏离，人民最知道，蔡总统如果没有感觉，可以去问问人民。不过，要请蔡总统下乡时，不要封路或是用距马挡住民众，否则恐怕也问不到民众真实的心声。

蔡政府执政后，许多政策引发争议，让有许多网友怀念起马英九执政。不过在马英九执政时，也遭受许多骂名，更经常被批软弱。有台湾网友在论坛发文问及“蔡英文和马英九谁的历史评价会比较高？”，该网友说，一个已是过去式，另一个没意外应该也会变过去式。若拿两人来比较，谁未来的历史评价会比较好一点？

对此，许多网友纷纷回应并表示“半斤八两”、“一个是无能 一个是没用”、“一个要再战2020才有机会翻身 一个还有机会努力”、“7.7深信蔡好 9.2深信马好”、“不管谁当，千万劳工命运一样悲惨”。

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