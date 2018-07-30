中宣部原副部长鲁炜等三人被提起公诉

近日，浙江、北京、山西检察机关依法对中共中央宣传部原副部长鲁炜涉嫌受贿案、中央纪委驻财政部纪检组原组长莫建成涉嫌受贿案、河北省人大常委会原副主任张杰辉涉嫌受贿案提起公诉。

据中国最高人民检察院网站消息，中共中央宣传部原副部长鲁炜涉嫌受贿一案，由浙江省监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，移送浙江省宁波市人民检察院审查起诉。近日，宁波市人民检察院已向宁波市中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人鲁炜利用其担任新华社党组成员、秘书长、副社长、中共北京市委常委、宣传部部长、北京市人民政府副市长、国家互联网信息办公室主任、国务院新闻办公室副主任、中央网络安全和信息化领导小组办公室主任、中共中央宣传部副部长等职务上的便利，为他人谋取利益；利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

中央纪委驻财政部纪检组原组长莫建成涉嫌受贿一案，由北京市监察委员会调查终结移送北京市人民检察院审查后，交由北京市人民检察院第一分院审查起诉。近日，北京市人民检察院第一分院已向北京市第一中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人莫建成利用其担任中共通辽市委副书记、通辽市人民政府副市长、市长、中共通辽市委书记、中共内蒙古自治区党委常委、包头市委书记、中共江西省委常委、组织部部长、江西省人民政府副省长、中共江西省委副书记、中央纪委驻财政部纪检组组长、财政部党组成员等职务上的便利，为他人谋取利益；利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

河北省人大常委会原副主任张杰辉涉嫌受贿一案，由山西省监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，移送山西省太原市人民检察院审查起诉。近日，太原市人民检察院已向太原市中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人张杰辉利用其担任鞍山市人民政府市长、中共鞍山市委书记、河北省人民政府副省长、河北省人大常委会副主任等职务上的便利，为他人谋取利益；利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

对以上案件，检察机关在审查起诉中分别依法告知了被告人享有的诉讼权利，讯问了被告人，听取了辩护人的意见，依法保障了被告人各项诉讼权利。

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