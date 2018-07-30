提五点要求 港民族党陈浩天：追求法律程序公义

香港警方向保安局长提出引用《社团条例》，禁止香港民族党运作，给予21日申述期。民族党召集人陈浩天继早前要求延长回复期两个月后，再度向对方提出五点要求，包括要保安局和警方交出所有对他的监视纪录。陈浩天今早接受港台节目电话访问时表示，至今仍未收到保安局回应。

据香港明报网报道，陈浩天称，事件虽属政治事件，不过提出此五点要求是希望可得到完整资料，避免当局有断章取义和事先协调的情况出现，从而追求法律上的程序公义。不过，他批评整个事件中已充斥了许多不公，例如特首林郑月娥作为负责处理上诉的行会主席，如今已经提早表明任何港独言论必须遏制的立场，等同提早宣布上诉结果，反问“我是否还需要上诉呢”。被问及若当局驳回上诉延期等要求，甚至决定禁止民族党运作时，该党有何打算，陈浩天仅称已有计划，未透露详情。

另外，资深大律师兼行会成员汤家骅上周五接受同一节目访问时，指《社团条例》针对社团行动和建立目标，涵盖未注册和注册后、有运作的团体，并举例“如果支联会成立目的表明是反对中国的制度，便可能会出问题”。

陈浩天回应有关言论时，直言香港作为普通法社会，不能假设某人将会犯罪而作预防性措施，斥责汤家骅作为资深大律师，此等言论违反其自身专业操守及知识。他最后直言，即便日后他以个人身份继续发表言论，政府仍然有可能用其他条例阻止他继续宣扬主张。

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