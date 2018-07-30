文旅部：力戒红色旅游中低俗庸俗恶俗现象

中国文化和旅游部政策法规司司长饶权今日（30日）指出，目前，红色旅游已经成为我们国家整个旅游业非常重要的一个方面。要力戒红色旅游中的低俗、庸俗、恶俗现象，寓教于游，让游客通过参加红色旅游真正感受革命历史文化。

中新网报道，饶权今日在新闻发布会上表示，饶权指出，将以实施革命文物保护利用工程为助推器，在加强保护的基础上不断强化革命文物的研究利用，让历史来说话，让文物来说话，充分发挥革命文物资源在培育弘扬社会主义核心价值观方面的独特作用，主要是要做好以下几方面：

一是办好革命博物馆、纪念馆，要继续深化革命博物馆、纪念馆免费开放，切实提升公共文化服务水平，结合重大历史事件、重要历史人物的纪念活动，重要的节庆活 动，面向全社会特别是青少年举办有吸引力的革命文物专题展览和流动展览，切实增强革命文物陈列展览的生动性、参与性和体验性，提高这些展览展示活动的吸引力和感染力。

二是要拓展社会教育覆盖面。建立革命旧址、革命纪念馆与周边学校、党政机关、企事业单位、驻地部队、城乡社区的共建共享机制，加强他们相互之间的沟通协作关系，做好大中小学生、党员干部、部队官兵、各界群众到革命文物场所参观学习的组织和服务工作。

三是要加强革命文物创意产品的开发。要将革命文物展示开发利用纳入“互联网+中华文明”行动计划的支持范围，鼓励支持文化文物单位和社会力量参与革命文物创意产品的开发。要让这些创意产品既有意思，又有意义，通过创意设计将思想性与艺术性、趣味性、实用性有机地统一起来。

四是要提高红色旅游发展的质量。目前，红色旅游已经成为我们国家整个旅游业非常重要的一个方面。我们要依托革命文物资源，推出更多以红色文化为主题的研学旅行、体验旅游、休闲旅游项目，还有精品旅游线路，丰富红色旅游产品的文化内涵，提升红色旅游的服务质量。当 然，我们要力戒红色旅游中的低俗、庸俗、恶俗现象，寓教于游，让游客通过参加红色旅游真正感受革命历史文化，领略革命历史精神，接受革命传统教育。

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