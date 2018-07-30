京津冀协同发展新三年行动计划公布 对接雄安新区

据北京市发展和改革委员会消息，《北京市推进京津冀协同发展2018-2020年行动计划》(以下简称《行动计划》)正式公布，将推动北京市通州区与河北省廊坊市北三县地区整合规划出台。

中新社报道，根据《行动计划》，北京将强化城市副中心和雄安新区“两翼”联动，合力打造非首都功能集中承载地；全方位支持河北雄安新区开局起步，高水平推进北京城市副中心建设，加快形成错位发展、协同共进、“两翼”齐飞的格局。

《行动计划》指出，北京将紧密对接雄安新区各项规划，落实与河北省签订的战略合作协议。支持雄安新区高水平建设3所学校和1所综合医院，抓好雄安新区中关村科技园、京雄城际等建设；建成城市副中心行政办公区一期工程及配套设施，有序推进行政办公区二期工程建设。推动城市副中心由行政办公区建设为主向城市功能建设为主转变，增强城市副中心综合承载力和吸引力。

今年上半年，“两翼”联动发展态势初步形成。北京市发改委相关负责人介绍，上半年，北京主动支持雄安新区规划建设，全额支持的3所学校、1所医院建成后，将由北京四中、史家胡同小学、北海幼儿园、宣武医院等提供办学办医支持；北京4所名校分别对口支持安新县第二中学、雄县第二小学、容城县小学、雄县幼儿园，目前均已挂牌。

他还称，上半年，共建雄安新区中关村科技园协议已签署，12家中关村企业入驻雄安中关村科技产业基地。京雄城际铁路开工建设，北京段将于明年9月与北京新机场同步开通使用。

同时，北京城市副中心建设扎实推进。该负责人指出，通州区总体规划已形成阶段性成果，城市副中心控制性详规即将出台。行政办公区一期主体工程基本完工。

谈到今年下半年工作，这位负责人表示，北京在支持雄安新区建设方面，将联合河北省研究制定“交钥匙”项目实施暂行办法，加快推进“交钥匙”项目前期工作，争取年底具备开工条件；将启动雄安新区中关村科技园总体规划编制工作，完善支持雄安新区卫生事业发展合作框架协议并适时签署，加快启动4所医疗机构对口帮扶工作；将推动京雄高速公路前期工作，力争今年年底前具备开工条件。

在城市副中心建设方面，他表示，将建成行政办公区一期工程及配套设施，有序推进二期工程建设；推动北京市通州区与河北省廊坊市北三县地区整合规划出台。

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