台中市政府正式申复主办东亚青运

东亚奥林匹克委员会（EAOC）日前召开临时会议决议取消台中市2019东亚青年运动会主办权，台中市长林佳龙今天（30日）以主办城市首长及2019东亚青运筹委会主委的身份，正式向EAOC提出申复，同步发函给EAOC九个会员国家地区代表，并召开国际记者会向国际发声。

据台湾《自由时报》报道，林佳龙在台大会议中心召开国际记者会，正式向EAOC提出申复，要求继续由台中主办2019年东亚青运。林佳龙表示，理事会的召开明显违反合约内容，直接侵犯台中市政府作为合约当事人的权利。他也强调，台中遭遇的不只是比赛机会的流失，而是不公平、不公正并且粗暴的对待，是政治力对体育的过份干扰与侵犯，更在国际运动史上写下最不光彩的一页，他相信这绝非国际社会所乐见。

林佳龙宣读声明，说明申复的四大理由。第一，奥林匹克运动会所提倡且秉持的精神，是要鼓励来自全世界不同国家及地区的运动员，透过公平的竞争进行交流。他相信所有参赛的国家地区，也都将这次东亚青年运动会视为培养青年选手、提供青年选手交流切磋舞台的绝佳机会；而这次EAOC贸然取消在台中市举行东亚青年运动会，不仅违背了奥运精神，也违反EAOC会章明定“推广东亚地区之奥林匹克运动”的宗旨。

第二，EAOC理事会议在7月24日做成取消2019年东亚青运的决议前，未曾正式告知主办的台中市有任何违反或不执行合约书条款或东亚奥会会章之处，或有不遵守承诺之事；相反地，过去3年间EAOC还曾由主席刘鹏组队前来台中市了解东亚青年运动会的筹办情形、具体进行意见交流，更肯定台中市政府及筹备委员会的努力及成果。EAOC取消赛会的决定，不仅唐突，也毫不合理。

第三，在台中市2014年10月24日与EAOC签订的2019年第一届东亚青年运动会主办城市合约书中，第24条明定“争议应以和谐磋商解决”。然而，于今年7月24日临时召开的这场会议，却从未给予主办的台中市政府任何说明或答辩的机会；在做成决议之前，台中市政府更未曾被邀请参与任何磋商。这场理事会的召开明显违反合约内容，并且直接侵犯了台中市政府作为合约当事人的权利。

第四，在EAOC于7月25日通知台中市政府、筹备委员会取消东亚青年运动会的来函中，也只字未提任何此一决议的具体理由，无法说明台中市政府有任何违规之处，更无法说服全体台中市民及台湾人民赛事被粗暴地取消有其合理合法之处。

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