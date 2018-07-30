赴大陆沟通东亚青运？ 林佳龙：若对方允许愿去北京

台中市长林佳龙今天（30日）召开国际记者会，正式向东亚奥林匹克委员会（EAOC）提出申复。媒体提问，台北市去年举办顺利举行世大运，有一说是因台北市长柯文哲在上海说出“两岸一家亲”，林佳龙是否愿意说？林佳龙表示，如果对方愿意，他会告诉对方两岸关系是什么关系，“两岸关系要从人与人的正常关系开始，理性解决争议，用什么名词不是重点，重点是彼此的关系。”

据台湾《自由时报》报道，有媒体提问，是否不排除亲自前往中国大陆沟通？林佳龙直言，“你觉得他会让我去吗？如果他让我去我就去啦！”他强调，他不放弃任何努力，为了让运动会继续，如果对方允许，他愿意走一趟北京。

林佳龙说，台湾希望和中国大陆的人做朋友，台湾政府也希望与北京政府建立友善关系，这有待双方努力，我们的部份会努力，也期待对方也能够重新检视此事对两岸造成的伤害，“这个伤痕可能成为一个印记，永远留在两岸关系里”，这是对方所希望的两岸关系吗？

林佳龙说，希望透过这件事情，大家都来反思，能从自己做起，“要谁答应什么，这种模式会陷入无止尽纷争”，即使美国总统特朗普都能和朝鲜领导人金正恩坐下来好好讨论事情，“两岸之间有者么多深仇大恨吗？有需要去伤害无辜运动员吗？有希望为下一代更好处理两岸关系增加更难跨越的障碍吗？”希望这些疑问，可以因为此事，一起来学习如何让彼此关系更好。

对于台中市府提出申复，并同步发函给EAOC9个会员国家地区代表，林佳龙表示，先前都尽量拜访，包括日本、韩国、蒙古等，这次信函，也寄送给所有会员国家和地区，不会放弃任何努力机会，包括参加亚运时，各国代表也会到，会寻适当管道，争取沟通与支持。

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