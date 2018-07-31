轿车杭州街头横冲直撞致3死14伤

据杭州市公安局最新消息，7月30日19时06分，杭州市西湖区竞舟路文二西路口发生一起重大道路交通事故，截至目前已致3人死亡、14人受伤，伤员仍在全力救治。

据中新网报道，公安机关已对肇事驾驶人陈某某作酒精测试和尿样检测，初步排除其酒驾、毒驾嫌疑，事故原因目前仍在调查。

“我当时听到‘咣当’一声，看到空中都是飞起来的碎片，护栏都被撞碎，像爆炸一样。”事故现场附近一家水果店店员周扬平回忆，事故发生后，交警赶到现场，周围聚集了一堆人，“我过了一会儿走过去看。好些人都倒在地上，我也没仔细看。谁敢去看？有人都吓哭了。我转头就倒在地上坐着，腿都没力气，根本站不住。”

周扬平说，事发后也有一些热心群众前去帮忙救援。她看到一个年轻小伙子去帮忙抬伤者，后背的衣服也湿了。

金女士从附近地铁口出站，也听到了剧烈的响声。“我走过来的时候，听到‘咣当’一声，想着应该是出事了。”金女士说，往前走就看到地上有人躺着，有人坐着。再继续往前，墙角那里都是躺着的人，“一辆车停在马路中间，后面两个轮胎已经在两三百米以外了。”

伤者田江文回忆，事故发生时，自己正骑着车在十字路口等红绿灯，“奔驰车辆一下子冲了过来，开得飞快。然后我就被撞到了。”

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