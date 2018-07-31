三鹿前董事长因狱中表现积极三获减刑

据《法制晚报》报道，2016年年底，三鹿前董事长田文华再获第三次减刑，减刑期限为一年半，而在此前，媒体并未有过相关报道。

2008年9月11日，《东方早报》刊登《甘肃14名婴儿同患肾病 疑因喝“三鹿”奶粉所致》的新闻，首次点名三鹿奶粉，将其与肾病患儿联系起来，揭开了媒体曝光三聚氰胺事件的序幕。

2008年9月12日，国家质检总局派出的调查组确认“受三聚氰胺污染的婴幼儿配方奶粉能够导致婴幼儿泌尿系统结石”。同日，石家庄市政府宣布称三鹿集团生产的婴幼儿“问题奶粉”，系不法分子在原奶收购过程中为达标而添加三聚氰胺所致。

2009年1月22日，河北省石家庄市中级人民法院一审宣判，三鹿前董事长田文华被判处无期徒刑。

第一次：2011年从无期改判十九年

执行机关河北省女子监狱于2011年6月13日提出减刑建议。河北省高院审理查明后认为，罪犯田文华在服刑期间有悔改表现，可以减刑，将其刑罚减为有期徒刑十九年，剥夺政治权利改为六年（刑期至2030年11月3日止）。

第二次：2014年获减刑一年九个月

根据（2014）石刑执字第01119号裁定书，罪犯田文华被减去有期徒刑一年九个月，剥夺政治权利六年不变。

当时，河北省女子监狱曾针对媒体报道专门表态称：减刑事宜系依法依规进行。

第三次：2016年获减刑一年半

2016年年底，中国裁判文书网发布了（2016）冀01刑更3895号裁定书，裁定书显示，罪犯田文华，女，1942年10月1日出生于河北省正定县，汉族，大学文化，现在河北省女子监狱服刑。

执行机关河北省女子监狱于2016年7月18日提出减刑建议书，报送法院审理。河北省女子监狱提出，罪犯田文华自服刑以来，能认罪悔罪，认真遵守法律法规及监规，接受教育改造；积极参加思想、文化和技术课的学习，较好地完成了劳动任务，悔改表现突出，受到考核记功奖励2次，考核表扬奖励5次，2014、2015年度被评为狱改造积极分子。

石家庄市冀中南地区人民检察院对于罪犯田文华减刑无异议。最终法院裁定：对罪犯田文华减去有期徒刑一年六个月，剥夺政治权利六年不变。刑期自2011年11月4日起至2027年8月3日止。

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