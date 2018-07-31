河北政协原副主席艾文礼涉嫌违纪违法 已投案自首

据中央纪委国家监委网站消息，河北省政协原副主席艾文礼涉嫌严重违纪违法，已投案自首，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

另据澎湃新闻报道，艾文礼被公众所熟悉是在2008年，当时他还是承德市委书记，在三鹿毒奶粉事件中临危受命，出任石家庄市委副书记、代市长，后任市长，进行善后工作，被称为三鹿事件“救火队长”。

艾文礼，1955年3月生，自1971年参加工作起，他在河北扎根了40余年，长期从事党政人事、宣传等工作。他从河北柏各庄农场二分场工人，一路升到河北省委常委、宣传部长。

2015年4月，年满60岁的艾文礼卸任省委常委职务。几个月前，他已当选为河北省政协副主席。同年9月，艾文礼不再担任省委宣传部长一职。

在2013年河北省委常委班子专题民主生活会上，艾文礼进行了一场“深刻的自我批评”。他说道，自己有时候干事情、作决策，没有真正设身处地当好百姓的亲人、仆人、知心人，甚至掺杂了个人名利方面的考虑，追求轰轰烈烈有响声，存在着以主观意志代替群众意愿的现象。

随后，曾在石家庄一起搭班子共事的时任河北省委常委、石家庄市委书记孙瑞彬也在会上直言不讳，对艾文礼提出了批评：“工作热情高，经验丰富，但在抓工作落实上有时不够狠，有时工作没能竿子插到底，也有官僚主义表现。”

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