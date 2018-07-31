研究指港铁列车开门时PM2.5浓度飙升

香港星岛日报网报道，不少市民乘搭港铁时喜爱站近车门以方便下车，不过有研究指，港铁列车开门时，车门边空气的微细悬浮粒子PM2.5浓度会突然飙升，对乘客的健康有影响。专家建议，市民乘车时尽量走到车厢中间，以减少吸入有害物质的机率。

科大环境研究所于2015年11月至去年1月期间，研究由观塘线调景岭站乘列车至油麻地站，沿途空气中PM2.5的浓度。研究显示，车门打开时，车门边的PM2.5浓度会由每立方米平均10微克急升至16微克，较车厢中间位置的PM2.5浓度平均高约30%。

负责研究的科大土木及环境工程学系教授刘启汉表示，由于列车的车轮跟路轨之间摩擦会产生污染物，加上隧道中难以扩散，使得污染物在空气环境中累积。因此列车开门时，PM2.5浓度会急升。他说，如果乘客站立在近门口位置，会比站立在车厢中间的乘客，更容易吸入有害物质。

港铁发言人表示，港铁一直致力为乘客提供安全舒适的乘车环境，参考环保署发出《管理空调公共运输设施内空气质素专业守则-铁路》，定期监察空气质素，确保车站及车厢的空气质素维持在良好水平。另外，港铁车站及车厢均装有通风及空气过滤系统，将户外鲜风抽入车站及车厢，以提升空气流通。

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