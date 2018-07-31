退役军人事务部：带着感情和责任做好退役军人信访工作

中国国新办今天（31日）举行退役军人事务部工作进展及相关政策发布会。中央军委政治工作部主任助理兼退役军人事务部副部长方永祥表示，退役军人事务部4月16日成立，第二天就展开了接访。要求始终带着感情、带着责任来做好信访的具体事项。

据国新办网站消息，方永祥介绍，从三个多月的情况来看，信访反映问题比较集中的有五个方面：安置政策的落实问题、身份认定问题、优抚标准问题、生活特殊困难问题，还有一部分涉法涉诉问题。同时还有意见建议，支持和关心。我们开展信访工作时，主要是进行分类、分析、汇总，再提出具体的处理意见。基本做到对政策不落实或者落实不好的，督促地方纠正、落实；对反映生活困难的，指导属地政府进行个性化解决；对其他诉求包括意见建议，我们在研究制定政策时参考。还专门召开信访交办会，明确具体的交办要求，让各个地方有序落实，同时派出工作组到反映问题比较集中的地方进行督办，推进问题的解决。

方永祥表示，下一步在信访工作方面将做好四个方面的工作：一是加快开通网上信访系统，做到让退役军人少跑腿，让信息多跑路，提高信访的效率。二是加强督办检查，对信访事项包括有关政策落实加强督办，提高解决问题和落实政策的能力。三是综合梳理意见建议，将好的、有建设性的纳入到政策和立法当中去。四是完善规则、流程和具体办法，提高依法办理、依法信访的工作实效。

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