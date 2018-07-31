中纪委网站：艾文礼自首 体现高压震慑和敬畏纪法

中央纪委国家监委网站今天（31日）发布消息，河北省政协原副主席艾文礼涉嫌严重违纪违法，已投案自首，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。中纪委网站指出，这是中央纪委国家监委网站首次在对外发布的中管干部审查调查消息中使用“已投案自首”表述。

中纪委网站发文指出，党始终坚持惩前毖后、治病救人，既依规依纪依法严肃查处腐败分子，又充分运用政策策略挽救干部。自动投案主要有以下几种情形：被调查人犯罪以后，犯罪事实未被监察机关发现以前；或者犯罪事实虽被发现，但不知何人所为；或者犯罪事实和被调查人均已被发现，但是尚未受到监察机关的询问、讯问或者尚未采取留置措施之前，主动到监察机关或者所在单位、基层组织等投案，接受调查。被调查人犯罪后逃到异地，又向异地的监察机关投案的，以及被调查人因患病、身受重伤，委托他人先行代为投案的，也属于自动投案。有的被调查人在投案的途中被捕获，只要查证属实的，也属于投案。有的被调查人投案并非完全出于自己主动，而是经亲友劝告，由亲友送去投案，对于这些情形也应认定为投案。

文章称，艾文礼的投案自首，一方面折射出反腐败高压态势及取得的卓著成效，对违纪违法者形成强大震慑；另一方面也反映出，纪检监察机关依规依纪依法履行职责，持续取得良好的政治效果、纪法效果和社会效果，促使违纪违法党员干部消除侥幸心理，唤醒其对组织的信任，对党纪国法的信任。对共产党员来说，组织是最坚实的靠山，必须对党忠诚，对党纪国法始终怀有敬畏之心，犯错误了就要及早回头、主动向组织说明问题，重新回到正确的轨道上来。

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