李克强会见英外长：中英有责任维护多边贸易体制

中国国务院总理李克强30日在中南海紫光阁会见到访中国的英国外交大臣亨特时表示，中英有责任维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系及以世贸组织为核心的多边贸易体制。

新华网报道，李克强积极评价中英关系及各领域务实合作取得的积极进展，指出，2015年习近平主席成功访问英国，推动两国关系迈上新台阶。当前形势下，中英作为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体，有责任维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系及以世贸组织为核心的多边贸易体制，应当携手坚持多边主义、维护开放型世界经济，为世界注入稳定的建设性力量。

李克强强调，中方愿同英方继续秉持相互尊重、平等相待的原则，推动双边关系与合作全方位发展。双方应发挥互补优势，拓展各领域合作，以年内开通“沪伦通”项目为契机，积极培育新的合作增长点，更好实现互利共赢。中国将为包括英国在内的外国在华企业创造更好营商环境，希望英方为中国企业赴英投资提供良好的制度保障。

亨特表示，很高兴就任英国外交大臣后首次访问中国。英中关系近年来得到长足发展。两国关系的“黄金时代”正全面展开，双方合作大有可为。英方期待明年举行新一轮英中总理年度会晤，愿继续同中方深化政治互信，加强战略对接。当前国际局势正处在关键节点，英中两国应加强沟通与协调，共同坚持多边主义和自由贸易，维护基于规则的国际秩序。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

王毅参加会见。

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