山东省疾控中心官员自杀 曾是百白破疫苗评标委员

据《华夏时报》报道，山东省疾病预防控制中心免疫所所长宋立志试图通过注射超量胰岛素的方式自杀，目前其正在山东省立医院ICU病房接受抢救，且尚未脱离生命危险。

报道称，该报通过多个独立信源核实了上述消息的真实性。

据了解，宋立志是此次长生生物中标百白破疫苗评标委员会五名委员之一。

今年5月，宋立志曾接受《山东卫生》记者的专访，文章的标题是《疫苗多事之秋 山东如何应对——山东省疾病预防控制中心免疫预防管理所所长宋立志答本刊记者问》。

近日，由长春长生不合格疫苗案件引发的舆论沸沸扬扬，作为25万支不合格疫苗唯一流入省份，山东省疾控中心备受舆论指责。

山东省疾控中心曾在7月23日凌晨发布消息表示，早在2017年11月原国家食品药品监管总局公布长春长生公司效价不合格百白破疫苗后，山东省已第一时间停止接种，并在三天内查明了相关批次疫苗的流向、库存、受种儿童及接种情况，封存了该批次未使用疫苗，同时开展风险评估工作。

一份流传甚广的内部文件显示，早在2017年10月31日，山东省食品药品监督管理局就曾下发关于做好不合格百白破联合疫苗处置工作的通知。“请各市食品药品监督管理局积极配合做好不合格疫苗的召回和处置工作，同时加强舆情监测，做好沟通解释准备工作。”文件写道。且该份文件并未对外公开。

官方此后披露的情况显示，长春长生公司生产的流入山东的252600支不合格百白破疫苗（批号201605014-01），流向济南、淄博、烟台、济宁、泰安、威海、日照、莱芜等8个市。这批疫苗已接种247359支，损耗、封存5241支，涉及儿童215184人。

报道指，既然已查清不合格疫苗流向情况，为何在近九个月时间里仍然未组织补种工作，且未向社会通报不合格疫苗情况，山东省疾控中心是否存在渎职行为成为公众质疑的焦点。

“作为疫苗购入方，我们在收货前都会严格查验《批签发合格证书》，但没有对疫苗安全性、有效性进行检测的职责和能力。”7月28日晚间，山东省疾控中心在微信公众号上发布声明，不过，此次声明非但没有获得理解，反而再次撩拨起公众的怒火，此份声明也被认为是山东省疾控有意洗脱公众对其监管失职的指责。

31日，记者多次拨打宋立志手机，电话始终无人接听。“我没听到这方面的消息。”山东省疾控中心办公室主任侯家祥接受采访时表示，他将会核实相关信息，截至发稿，未能获得其回复。

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