亲绿智库2020大选民调：赖清德赢面大于蔡英文

亲绿的新台湾国策智库今天针对2020总统大选发布最新民调，民调显示，民进党若推出行政院长赖清德参选2020总统大选，将获得48.6%支持度，蔡英文的支持度则有23.4％。

台湾《自由时报》报道，东华大学民族事务与发展学系教授施正锋表示，从民调来看，民进党竞选2020总统大选的王牌“应该是赖清德没错”，若赖清德2020成为蔡英文的副手，可能会葬送政治生命；施正锋表示，赖清德现在是A咖，“哪有当B咖副手的道理”。

民调也询问蔡英文竞选连任支持度，其中有57.7％民众不支持蔡英文竞选连任，支持者有33%；民调询问民众2020总统大选投票意向，民进党推出若推出蔡英文竞选连任，将获得23.4％支持度，低于赖清德的48.6%，另有28%的民众无法选出候选人，相较今年1月的支持度，蔡英文约略下降1%， 赖清德则由42.3%上升至48.6%。

民调针对2020总统大选选情进行评估，若是柯文哲、蔡英文、马英九三人竞选，柯文哲获得33.8%支持度，蔡英文25.9%、马英九27.8%；若是蔡英文、朱立伦、柯文哲三人竞选，蔡英文获得25.3%支持度，朱立伦31.3%、柯文哲32.4％。

不过民进党若推出赖清德参选2020，与朱立伦、柯文哲竞选总统，赖清德将获得33.6%支持度，朱立伦29.7%、柯文哲28.2%；若是赖清德、柯文哲、马英九三人竞选，有35.6%民众支持赖清德、29.2％民众支持柯文哲、24.3%支持马英九。

此外，针对行政院长赖清德的施政满意度，民调显示，赖清德施政获得40.6%的民众满意度，不满意度则有44.8%，与今年四月的不满意度相比，上升9.4%个百分点，达到“死亡交叉”。

至于总统蔡英文的施政满意度，有31.1%的民众对总统蔡英文上任至今的表现感到满意，不满意的民众有54.8%，与今年4月的民调相比，不满意度由47.9%上升到54.8％。

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