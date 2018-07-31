崔天凯：把中美关系搞好是历史责任 没人有权搞坏

中国驻美大使崔天凯在华盛顿出席中国人民解放军建军91周年招待会时表示，合作是中美两国唯一正确的选择，两国人民的利益赋予我们把中美关系搞好的历史责任，没有给任何人把它搞坏的权利。

据中国央视新闻客户端消息，当地时间7月30日晚，中国驻美国使馆在华盛顿举行庆祝中国人民解放军建军91周年招待会，崔天凯出席并发表主旨讲话，国防武官张力少将也发表了简短讲话。来自美军的将领和其他来宾、政府官员、各界友好人士、各国驻美使节和武官、华人华侨代表、中国驻美机构代表共计500余人参加。

崔大使表示，今年是中国改革开放40周年，明年将迎来中美建交40周年。40年的历史证明，中美合作成果极大造福了两国人民和世界人民。中国的战略目标是发展自己，不是挑战别人。中国坚持和平发展、合作共赢的理念，不会走扩张主义和殖民主义道路。中国给世界提供前所未有的机遇，开启了共同构建人类命运共同体的前景，任何人只要没有偏见，都会看得很清楚。当前，中美关系处在一个重要发展阶段。中美两国共同利益远远大于分歧，拥有广阔的合作前景。合作是中美两国唯一正确的选择，两国人民的利益赋予我们把中美关系搞好的历史责任，没有给任何人把它搞坏的权利。

崔大使指出，中美之间难免会出现一些竞争。中美之间的竞争应该是良性的竞争、积极的竞争，旨在超越自我而不是要取代对方。双方应该以竞争助推合作，以合作创造双赢，这样才真正符合中美两国的利益，才能切实履行两国对世界所应承担起的责任。

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