回应陈菊称扁案没特赦问题　陈水扁矛头直指蔡英文

针对台湾总统蔡英文办公室秘书长陈菊日前向媒体表示，陈水扁案还在审理中，没有特赦问题，陈水扁今天（31日）撰文透过“勇哥物语”表示，“蔡英文不要，任谁也没办法，上帝会原谅的。”

他还说，选前不要再提赦扁问题，因为他不要做民进党一旦年底败选的“罪人”。

据中通社报道，陈水扁31日发文，假借家中狗只“勇哥”和“勇弟”的对话，针对媒体报道称扁案在审理中、陈菊称没有特赦问题，作出回应。

陈水扁表示，陈菊的说词，正是七年前2011年12月3日，马英九和蔡英文竞逐大选电视辩论时，蔡英文的台词。马英九问蔡英文如果当选会赦扁吗？蔡英文答称，《赦免法》规定，只有定谳的案子，才能特赦。阿扁还有案子在审理，所以没有特赦问题。

陈水扁说，当时马英九追问，这是要不要的问题，不必等案子全部定谳。七年过去了，但蔡英文还是“维持现状”，以不变应万变，“阿扁的心没活过，哪来的心死？”

外界认为，陈菊担任高雄市长时，在议会备询、或者上政论性节目专访，都曾公开呼吁蔡英文，要有胸襟行使赦扁特权；质疑她当了蔡英文办公室秘书长后，换个位子就换个脑袋？

对此，陈水扁力挺陈菊“不是这样的人”，强调他做过台湾领导人，深知秘书长是幕僚长，“行政院长”是执行长，“二个人敌不过上面一个人，都很难做自己。蔡英文不要，任谁也没办法。上帝会原谅的！”

陈水扁说，一小撮“阿扁们”（指陈水扁支持者），小猫两三只，谁会在乎？尽管在台湾的“阿扁们”少说也有100万人，“问题是她们认为，投票时还不是都回笼，怕什么怕？”

陈水扁最后作出结论，“爱我就不要害我！”要“阿扁们”选前不要再提赦扁问题，因为他不要做蔡英文领导的民进党一旦年底败选的“罪人”。

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