四川米易通报五男童死亡事件：水塘玩耍意外溺水

据澎湃新闻报道，针对“四川攀枝花米易县一水塘捞出5具男童遗体”一事，米易县委宣传部办公室工作人员今天（31日）表示，此事系意外溺水事件，排除他杀，非刑事案件，警方正在进一步调查。

米易县公安局官方微博31日凌晨发布关于“7.30”事件的情况通报显示，7月30日18时23分，米易县湾丘乡麻窝村四社一村民发现一水塘边有五双鞋，疑似有人落水，随即报警。接警后，县、乡迅速组织人员全力搜救。截至当日20时58分，搜救人员在水塘中打捞出五名儿童（均为男性），经医护人员确认已无生命体征。事件原因正在进一步调查中。

上述米易县委宣传部办公室工作人员表示，第一现场的照片显示5名男童的鞋子放在水塘边，在打捞过程中有多名热心村民提供帮助，溺水原因尚在调查中。

米易县湾丘彝族乡人民政府办公室工作人员说，上述五名儿童身份已经确认，均为湾丘乡麻窝村人。

米易公安局政工科工作人员称，初步排除他杀，该事件正在进一步调查中。

米易县公安局官方微博今天中午发布关于“7.30”事件第二次情况通报称，经多方调查核实，现查明，系五名儿童相约到该村四社一水塘玩耍时不幸溺水身亡，经法医检验，符合溺水死亡特征。目前，各有关部门、乡镇整在全力开展善后及相关工作。

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