世界最大跨度中承式钢混结合提篮拱桥主体工程完工

中铁大桥局集团有限公司（简称“中铁大桥局”）今天（31日）发布消息称，该局承建成都至贵阳高铁鸭池河大桥主体工程当天正式完工，该桥为世界上跨度最大的中承式（桥面位于桥拱的中间位置）钢混结合提篮拱桥。

据中新社报道，鸭池河大桥位于贵州省索风营水电站上游约8公里处，桥梁起于黔西县铁石乡米新寨，向东南跨越鸭池河后，终于清镇市暗流乡沙田村垄上组，是素有“世界第一条山区高速铁路”之称的成都至贵阳高铁四大控制性工程之一，由中铁大桥勘测设计院集团有限公司设计、中铁大桥局承建。

据中铁大桥局项目负责人介绍，鸭池河大桥为双线铁路桥，设计最高时速为250公里，采用中承式钢混结合提篮式拱桥结构形式。该桥全长971米，其主跨达436米，是目前世界上跨度最大的中承式钢混结合提篮拱桥。同时，该桥钢桁拱拱肋混凝土施工总量约为1万8000立方米，钢拱肋节段吊装最大吨位达300吨，施工难度大、加工制造及架设精度要求高，线性控制难度大，代表了当今世界高速铁路桥梁建造技术的新水平。

面对该桥技术结构复杂，质量要求高，施工场地狭小，很多工序无类似施工经验借鉴等诸多难题，中铁大桥局自主研发、设计了中国同类型最大规模的横移式缆索吊机等新装备，施工运用了创新性的二次横移和吊索吊架法等多项新工艺、新技术。

成贵高铁预计2019年通车运行，成都到贵阳火车运行时间将由过去16小时缩短至约3小时，并形成中国西南至华东、华南沿海地区的快速客运通道，对提升中国西南地区经济社会发展具有重要意义。

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