讨退休金差额 台退伍军人集体提行政诉讼

一群退伍军人不满台湾立法院强行三读通过军改条例，退休金遭砍后造成生活支出与计划产生巨大变动，今天（31日）下午赴台北高等行政法院提起给付诉讼，请求国防部履行给付退役给与差额。退伍军人认为，军公教已变成政府斗争牺牲品，呼吁执政当局立即停止权谋斗争，真正把利益摆在人民身上。

台湾联合报报道，退伍军人依所属军种分成四案原告，各别将国防部、陆军司令部、海军司令部、空军司令部列为被告。

退伍军人质疑，这就是政府照顾退伍军人？一生青春奉献给国家，到头来却要遭受政府污名化，且利用不实数据，制造社会对立。执政当局利用立法院多数及“鸭霸（霸道）”手段，强行修改并三读通过《陆海空军军官士官服役条例》让退伍军人莫名减少生活用度，甚至产生困境。

律师金胜龙指出，本案不必先提起诉愿。起诉的依据是行政诉讼法第8条（提起一般给付之诉之要件）：“人民指中央或地方机关间，因公法上原因发生财产上之给付或公法上契约发生之给付。”

退伍军人认为，依据政府招生简章考取军校，毕业后到部队服务完成役期之法定原因与义务，政府也依规定核定并发放退伍金或退休金，必须依约完成其法定原因与义务。

他们表示，一例一休、前瞻计划、空污防制到金厦引水喊停等一连串错误政策，再再说明政府根本无视人民福祉，只想该如何斗争、斗倒国民党、继续把持权谋。军公教是斗争牺牲品，希望藉由司法帮助，还一个真正的正义。

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