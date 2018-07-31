传国泰航空海外业务计划裁员

香港国泰航空据称计划在海外业务中裁员，这也是该公司三年重组工作的一部分。

据彭博社今天报道，《南华早报》引述一位未透露身份的消息人士的话称，这家航空公司的计划将涉及整合其海外销售、营销、货运和机场业务。根据报道，国泰航空拒绝透露有多少人以及有哪些市场会受到影响。国泰航空在香港以外的100个地点约有7600名员工。

国泰航空通过电邮回应时称，在重新设计公司总部结构后，该公司正在改组其他团队，以便可以作出更快、更明智的决策。这家航空公司表示，已经与员工分享了一份关于重组的内部备忘录，这项工作将在未来几个月继续进行。

国泰航空说，目标是建立一个“使我们的工作和思考方式现代化，让我们更精简，更灵活”的结构，但并未提到任何裁员。

2017年5月获委任的行政总裁何杲正试图扭转该航空公司的命运。该公司目前面临来自廉价航空公司以及中国大陆竞争对手日益激烈的竞争。这位行政总裁去年在香港裁减了600个工作岗位，并接收了新飞机以帮助国泰航空变得更具竞争力。

作为重组计划的一部分，该公司三年将削减成本超过40亿港元（7亿新元）。报道称，预计其中约有10亿港元来自缩减飞行员的福利和津贴。国泰航空尚未与乘务人员达成任何协议。

国泰航空拥有18%股权的中国国航等关联公司收益增加，帮助国泰航空在2017年下半年实现净利润7.92亿港元 。尽管如此，来自中国大陆航空公司的竞争以及燃油对冲损失导致该公司全年净亏损12.6亿港元。

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