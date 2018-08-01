王毅同马来西亚外长赛夫丁会谈

中国国务委员兼外交部长王毅昨天（31日）在吉隆坡同马来西亚外长赛夫丁举行会谈。

据中新社报道，王毅在会谈中表示，中马传统友好，又同属发展中国家，中马共同利益远大于分歧，双方关系超越双边范畴，具有重要战略意义。远亲不如近邻。中方高度重视马来西亚，将继续坚定奉行对马友好政策，深化互利合作，造福两国人民。马来西亚成立了新政府，中马关系站在新的起点上。中方愿同马新政府密切高层交往，做好未来关系发展的设计和规划。

王毅说，中方赞赏马方积极支持“一带一路”倡议，中马是共建“一带一路”的天然伙伴，相信中马携手共建“一带一路”将为两国合作开辟更广阔前景，助力两国实现共同发展，双方应鼓励和支持两国企业更积极开展合作，实现互利共赢。中方重视马来西亚在东盟和地区的重要影响，愿与马方密切配合，确保即将举行的东亚合作系列外长会取得积极成果，发出支持多边主义和自由贸易的明确信号。

赛夫丁表示，马中友谊源远流长，近年来两国关系在各领域取得长足发展，给双方人民带来巨大益处。近水楼台先得月。马方把中国视为好邻居和重要伙伴，马新政府高度重视马中关系，愿与中方努力确保马哈蒂尔总理不久成功访华，继续巩固马中友谊，深化经贸、旅游、文化、教育等领域友好合作，把马中关系提升至新的高度，这不仅有利于两国人民，对于东盟和地区合作乃至世界也具有积极意义。马方将积极支持并参与共建“一带一路”。中国是东盟最紧密的合作伙伴，马方欢迎并期待中方继续为促进地区和平稳定和共同发展发挥重要作用。

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