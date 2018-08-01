中国出口马来西亚首艘濒海任务舰在武汉开工

7月31日，马来西亚濒海任务舰项目首舰在中船重工武船集团双柳基地开工。中船重工副总经理何纪武、马来西亚皇家海军司令卡玛鲁扎曼上将赴开工现场并致辞。卡玛鲁扎曼，何纪武，莫实德船厂总裁拉姆利，国防科工局军贸与外事司副巡视员马卫华，中船重工总经理助理、国际部负责人，中国船贸党委书记、董事长徐子秋，中船重工武船集团董事长、党委书记杨志钢启动切割指令。

据观察者网报道，何纪武在致辞中表示，中马两国在多领域有着广泛深入的合作，濒海任务舰项目是中马两国在大型军事装备领域内的首次合作，是具有重大意义的标志性项目，中船重工将积极组织各有关单位，认真履约，严控质量，确保把该项目打造成军贸领域的精品工程，以优质的产品和服务树立“中国装备”在国际市场的良好形象。

卡玛鲁扎曼表示，中船重工在海军装备领域有着强大的实力，马方非常重视双方合作关系，相信濒海任务舰项目一定能够取得圆满成功。

中国船贸与马来西亚莫实德船厂于2017年4月21日就马来西亚濒海任务舰项目正式签署合同。该项目是中国军贸企业首次向马来西亚出口大型军事装备，具有重要的里程碑意义。根据项目合同，中国船贸将为马来西亚皇家海军设计并建造4艘濒海任务舰，用于执行巡逻、反恐、搜救、护渔等多种任务。该舰按照中国船级社水面舰艇入级规范进行设计和建造，由中船重工七〇一研究所进行设计，中船重工武船集团负责建造首舰、二号舰，中船重工武船集团与马来西亚莫实德船厂联合建造三号、四号舰。

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