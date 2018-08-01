香港废电器计划实施 商家称除旧费用将转嫁消费者

香港废电器电子产品生产者责任计划今天（8月1日）实施，市民购买“四电一脑”即空调、冰箱、洗衣机、电视机、电脑及打印机、扫描仪及显示器共八类“受管制电器”时，销售商必须为顾客提供法定免费除旧服务。多家电器供货商及销售商表示，预计除旧费用将无可避免的转嫁给消费者，有销售商更表明必定会加价，但不担心影响销量。

据香港《文汇报》报道，根据计划，供货商须向香港环保署登记，并就其分发和使用的受管制电器，向环保署缴付循环再造征费。费用按不同产品而定，电脑、打印机、扫描仪每件15元(港币，下同)，显示器每件45元，空调、洗衣机每件125元，冰箱、电视机每件165元。

销售商则须应消费者要求安排免费除旧服务，并就除旧服务方案向环保署申请批注。销售商也有责任以书面通知消费者除旧服务的安排，提供合适循环再造标签给消费者，以及提供载有订明字句收据，让消费者知悉有关征费。如违反规定可被判罚款。

由于法例没有就供货商如何通过供应链向其他利益相关者收回全部或部分循环再造征费作出任何规定，利益相关者可按自由巿场运作，决定费用最终由哪一方承担，或承担多少。

售卖电脑产品的CEC IT Limited店铺经理陈先生表示，前期工作准备充足，已依照指示在收据上订明所需字句，及向环保署申请除旧服务。陈先生指出，供货商已表明稍后将会加价，但未不知具体加价幅度。他不担心此举会影响消费者购物意愿，因为措施涉及全香港同行，当大家一起加价时，问题应该不大。

另一销售商Sam's Technology Company经理周先生表示，涉征费产品必定会加价，但要视乎供货商加多少，他们作为销售商才能决定加价幅度，相信最终供货商、零售商及消费者均需承担。他认为，短期内顾客消费意愿会减低，但长期而言没有太大影响，因要购置新产品的顾客始终都会买。

第一电业表示，市场价格变化受很多不同因素影响，包括经济前景、制造成本、竞争对手定价等，估计征费将由供货商、销售商及消费者共同分担，销量应不受影响。





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