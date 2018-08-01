华为二季度销量超苹果 成全球第二大智能手机商

今年第二季度，苹果公司8年来首次从全球两大智能手机公司位置上跌落，华为超越苹果成为全球第二大手机公司，苹果位居第三。

澎湃新闻引述市场研究机构IDC最新发布的报告称：苹果的市场份额在二季度为12.1%，较去年同期的11.8%略有上升，本身业务依然稳健增长，本季度苹果卖出了4130万台iPhone。但在第二季度，华为手机销量大幅爆发，增长了40.9%，使得华为的市场份额则从去年的11.0%大幅上升至15.8%，超越了苹果3.7个百分点，坐上了全球第二大手机厂商的宝座。本季度华为卖出了5420万部手机。

韩国三星电子依然是第一位。不过，二季度三星的市场份额出现萎缩，从去年同期的22.9%降至20.9%，手机销量为7150万部。

IDC的报告显示：第二季度小米卖出了3190万部手机，市场份额为9.3%，较上年同期增长了48.8%；OPPO的销量则为2940万，市场份额为8.6%，较上年同期增长了5.1%。

第二季度全球手机市场继续萎缩，手机总销量下滑了1.8%。这是全球智能手机市场连续第三个季度同比下降。

华为消费者业务CEO余承东曾多次在公开场合表示，华为手机要超越苹果和三星，第二季度华为手机终于从销量超越了其中一个重要的竞争对手。

IDC负责全球手机追踪调查项目的副总裁Ryan Reith表示：“至少可以说，华为的持续增长令人印象深刻。直到最近，该品牌在市场上的知名度还很低。”不过，IDC也认为，苹果每年秋季产品发布后的假日季都会带来销量大幅增加，未来排名可能会持续波动。但对于大多数市场而言，超高端（700美元+）的竞争很大程度上取决于苹果、三星和华为的组合，这在短期内不大可能改变。

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