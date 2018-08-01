港警8月1日起在全港交通黑点设立摄像机抓违例

香港警方从8月1日开始，将在全香港推行为期半年的科技摄录执法试验计划，在多个交通黑点设立摄像机，针对6项交通违例事项采取检控行动，希望缓解交通拥堵问题。

据香港《大公报》报道，计划分为“即时票控”及“非即时票控”两种，即时票控指警员即时截停违例车辆及提出票控，非即时票控则会透过录像纪录，随后才票控违例司机，司机可要求观看录像纪录。摄像机的数目及设定位置由各分区决定，数码摄像机放置后，相关人员每周最少巡查一次，纪录检控违例司机。

香港警方交通总部总督察李文杰表示，8月1日开始在全香港五个陆上总区，推行新一轮以手持数码摄像机打击交通违例的执法行动，为期6个月，并将于交通黑点设置摄像机，主要拍摄6种违例事项，包括：在禁区乘客上下车和装卸货物；未经授权在巴士、小巴、出租车站停车；巴士、小巴及出租车停车超过所需时间；非法进入黄色方格路口以及掉头导致阻塞等。当中五项的定额罚款6月起已经调高，禁区乘客上下车由450元(港币，下同)增至560元；非法进入黄格、掉头导致阻塞等，就由320元增加至400元。

李文杰强调，科技摄像更有利于警方搜集证据，加强阻吓性，所有录像片段会按照《个人资料(私隐)条例》的规定安全存放和处理。李文杰希望，试验计划可发挥阻吓作用。警方会于明年1月底试验计划完结后检讨成效，再决定是否继续推行。

去年12月至今年1月，警方于东九龙及新界北总区推行先导计划，效果理想，有效阻吓司机违反交通条例。据悉，2个警区的先导计划实行期间，共发出540张定额罚款通知书。2个月的先导计划，能够减少人手，调配灵活，也减少了与司机的争执，尤其在禁区违例上下乘客。

警方7月30日举行西九龙总区交通日，透过执法行动，提高市民的道路安全意识，行动中，共有243名来自西九龙总区交通部、九龙城区、旺角区、深水埗区及油尖区交通队的警务人员在西九龙区多个交通黑点执法。警方共发出1726张定额罚款告票和128张传票，其中1588张定额罚款告票涉及违例停车，剩下则涉及其他交通违例事项。据警方统计数字，今年前6个月，西九龙总区发生了1539起涉及有人受伤的交通意外，当中有385起涉及行人受伤。

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