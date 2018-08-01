人民币再贬128点创逾一年新低 专家：不必草木皆兵

中国外汇交易中心数据显示，8月1日，人民币兑美元中间价调贬128个基点，报6.8293，为2017年5月31日以来新低。前一交易日中间价报6.8165，16:30收盘价报6.8255，23:30夜盘收报6.8155。国际外汇市场上，离岸人民币兑美元盘中急跌逾200点，再破6.82关口，截至发稿，报6.8234。

据中新经纬客户端报道，因今年上半年美元指数强劲，使包括人民币在内的新兴市场货币汇率承压。进入6月份，美元指数持续高位震荡，人民币跌势有所放缓。

21世纪经济报道引述一位香港银行外汇交易员话指出：“7月以来，多个交易日均呈现先抑后扬走势。这背后，是国际投机资本正利用人民币汇率波动性扩大之际开展波动性套利，进而放大人民币兑美元汇率跌幅。”

此前，面对人民币对美元汇率的持续走低，国家外汇管理局国际收支司司长、新闻发言人王春英指出，在上半年外部环境波动上升的情况下，中国跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡，人民币汇率双向波动增强。

中信证券分析师明明近日在其研究报告中表示，就当前中国外汇储备规模平稳波动、资本跨境流动保持均衡等状况分析，中美货币政策持续分化与美元升值预期升温很难令人民币兑美元汇率跌破“7”，甚至“7”可能是当前人民币汇率这轮贬值周期的底部区间。

此外，据新华社报道，谈到近期人民币汇率波动，IMF亚太部助理主任丹尼尔认为，这正是人民币汇率更加市场化、灵活性增强的结果，双向波动非常正常。

他指出，虽然最近几周人民币对美元双边汇率波动较大，但从针对主要贸易伙伴货币的实际有效汇率来看，人民币汇率波动幅度并不大。总体来看，IMF认为人民币汇率大体符合经济基本面。他还称，今年上半年中国还有相当的国际资本流入，金融市场整体状况更好，目前来看资本外流并不是中国经济面临的主要风险。

对于老百姓来说，人民币若继续贬值，现在到底是换美元的时机吗？证券时报在8月1日刊发了一篇署名魏敏的专家评论文章《面对人民币波动，普通人不妨佛系对待》，文中分析称，对于手上余钱不多的普通民众来说，没有很大必要对汇率浮动草木皆兵。汇率造成的困扰，其实去年就已经出现过，只不过方向相反，2017全年人民币对美元升值幅度接近6%，一样是近十年来最大升幅。

该文也指出：“当前担忧手中人民币与去年担心手中美元的可能是同一批人。国际局势复杂多变，不要因为一知半解或被蛊惑裹挟，盲目地进行‘投资’，特别是冲进不规范的外汇交易平台，因为这样会埋下巨大的风险。”

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