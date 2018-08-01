江西省民政厅：殡葬改革要坚决防止简单过激做法

针对近期部分县乡在推进殡葬改革过程中出现的简单过激做法，江西省民政厅今日（8月1日）在官网回应称，这些现象虽属少数，但造成不良影响，伤害了一些群众感情。江西省民政厅要求，殡葬改革既要积极稳步推进，又要坚决防止“一刀切”“运动式”的倾向；各地党员干部要带好头，要耐心细致地做好群众工作，提高工作的针对性、有效性；对简单过激做法，该制止的要立即制止，该纠偏的要立即纠偏。

根据中国新闻网报道，江西省民政厅指出，推进殡葬改革，涉及千家万户，是重大的民生问题。按照民政部等 16个部门《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》的精神，从今年开始，江西省部署推进殡葬改革，省委、省政府多次强调要坚持疏堵结合，强化源头管理，耐心做好群众思想工作。大部分地区引导群众移风易俗，厚葬薄养、建造大墓豪华墓、游丧闹丧、坟墓围村等社会陋习和现象逐渐得到遏制，优化了生态环境，弘扬了文明新风。

江西省民政厅也提到，在涉及这一破千年旧俗、树一代新风的社会变革中，有些县乡对殡葬改革的复杂性认识不足，没有进行充分、深入的宣传引导工作，导致出现入户收集、集中拆解棺木等简单过激的做法，引起了社会广泛关注。

江西省民政厅强调，推进殡葬改革要做好尊重逝者、安慰生者、服务群众工作，要因地制宜、补齐短板，建设好殡仪馆、骨灰堂(公墓)等基础设施，为推进遗体火化和节地生态安葬提供坚实的基础条件。

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