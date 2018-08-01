李小加称互联互通纳入“同股不同权”企业只是时间问题

香港交易所行政总裁李小加早前赴京与沪深交易所就港股通合资格证券的调整安排进行会谈，并达成加入稳定交易期机制及成立联合工作组等共识。针对互联互通机制纳入“同股不同权”企业时间表问题，李小加8月1日出席上市仪式后表示，大方向已与沪深交易所有共识，惟具体细节仍要完善，又指肯定会引入但只是时间问题。

据中通社报道，李小加认为，企业“同股不同权”现时不适合做谘询，希望有更简单清晰的逻辑，及更有说服力的共识，现在仍然存在距离，将与证监会等讨论相关事宜。他希望推出谘询的时候可以成功，并不会待而不决。

据香港商台报道，李小加指出，8月1日带出重要讯息，就是市况好坏只会影响股票的估值及交易量，市场仍继续开放，即使现时市况较动荡及困难，只要有企业需要上市，港交所的门都会打开，解决企业的燃眉之急。他认为，新经济大有发展前景，相关企业的融资需求是永恒主题，希望这些企业在香港发展。

此外，据财华网报道，有消息称阿里巴巴集团及京东被叫停中国存托凭证(CDR)上市，李小加表示CDR是大的企业创新，需要时间准备及市场配合，相信最终会成功落实。而企业在CDR未开始前有融资需求，可以来香港市场。他强调两地市场互相配合，为中国整个实体经济服务。

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