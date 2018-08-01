台大校长遴选僵局未破   五名校内行政高层出走

台湾教育部8月1日举行公立大学卸、新任校长交接典礼，至今没有新校长上任的台湾大学指出，校内已经有五名一级主管，卸任或离开原职位。

据中通社报道，当天举行的公立大学卸、新任校长联合交接暨致送续任校长聘书典礼，有两位新任校长、三位续任校长参加；而台大选出来的新任校长管中闵，则依然没能获聘上任。

台大校方表示，台大财务副校长李书行、教务长郭鸿基、副教务长张耀文和康仕仲、总务长王根树等五名一级主管，因为个人生涯规划的关系，都已进行内部调动，校务交接上都顺利进行。

知情人士表示，李书行原应在半年前接任东海大学副校长一职，但因台大校长遴选争议，被代理校长郭大维慰留。他离开台大后，接任人选尚未出炉。

郭鸿基因个人规划请辞，郭大维虽极力慰留但遭婉拒。郭鸿基说，于私恢复自由身，回到教学研究；于公则有点无奈、遗憾，因规划书写的高教深耕计划，以及花时间研究台大问题，有一些使台大更好的方法，原本打算坚持到新校长就职才离开。

台大今年1月5日选出管中闵为新校长，原订2月1日上任，因遴选程序遭当局质疑，管中闵至今仍未上任。据台媒指出，按照惯例，过去新校长上任前，前任校长选出的一级主管都要总辞。

针对台大行政高层出走，台湾教育部长叶俊荣认为，台大人事行政的问题皆应由校方自行处理。他也表示，台大校长遴选案要寻求制度面的解决方式。

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