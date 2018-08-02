美参院通过国防授权法 支持强化台湾军力

美国联邦参议院院会通过2019年国防授权法，支持强化台湾的国防防卫能力、扩大联合训练、军售及高阶层级的军事交流。国会意见也建议，美国国防部应推动美台军演。

据台湾联合新闻网报道，在众议院于7月26日以359票对54票表决过关后，参议院今天也以87票对10票通过国防授权法。法案已经送交白宫，总统特朗普签署后就将正式生效。

法案第1257条要求美国国防部长应与台湾相关部门协商，针对台湾军队，特别是后备军力进行全面评估并提出建议，以提升台湾自我防卫能力。

条文也要求美国国防部长与国务卿协商后，必须在法案颁布一年内，向国会相关委员会提交总体评估，报告美方评估与建议，以及美国的计划，包括扩大美台高阶军事交流与联合军事训练，并且支持美国对台军售与其他军备转移，特别是发展不对称作战能力。

第1258条的国会意见指出，美国国防部长应当推动加强与台湾的安全交流政策，包括与台湾进行实地训练与军演的机会，并基于台湾旅行法，促进美台高阶国防官员与一般官员交流。同时也指示美台应当扩大人道主义援助与救灾合作。

条文并建议，美国国防部长应考虑支持美国医疗船前往台湾访问，作为年度“太平洋伙伴”（PacificPartnership）任务的一部分，以改善救灾计划与准备工作，强化美台间合作。

在涉及中国大陆方面，法案基于国安理由，限制美国政府对中兴通讯和华为技术合约，并加强对美国外来投资审查委员会（Committee on Foreign Investment inthe United States, CFIUS）授权。CFIUS负责审查外国投资建议，以评量是否对美国国安造成影响。

法案也禁止美国国防部长邀请中国参加环太平洋军演（RIMPAC），除非美国国防部长能向美国国会军委会证实，大陆已经停止在南中国海建造岛礁以及将南中国海军事化。

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