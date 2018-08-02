同婚合法化议题 陈水扁：就看蔡英文政治智慧

针对今年各界提出的公投案中有与同性婚姻相关的议题，台湾前总统陈水扁（简称阿扁）今天在面簿“新勇哥物语”中透露，为了“婚姻定义”、“适龄性平教育”、“婚姻以外形式规范同性结合”等三公投案连署，基督教长老教会高雄地区四位牧师7月31日去拜访阿扁，他也分享推动公投经验。对于同性婚姻合法化问题，是修民法或立专法，阿扁认为要看总统兼民进党主席蔡英文的政治智慧。

据联合新闻网报道，谈到同性婚姻问题，“勇哥”提及陈水扁在台北市长任内曾开放市长公馆给同志团体办活动，总统任内在总统府接见国际同志团体。20年前，陈水扁对同志团体的诉求“尊重但不鼓励”，20年后，对同志婚姻合法化也认为可接受，但要取消一男一女组成家庭的传统婚姻观，台湾社会是否有那么前卫进步？也许有那么一天，可能还不是现在。

大法官去年5月24日公布释字第748号解释，宣告现行民法没有保障同性婚姻是违宪的，要求立法机关必须在两年内修正，如果超过两年没有修正，同性恋者就可直接依民法婚姻规定办理结婚登记。

“勇哥”表示，关于修民法或立专法的争议，大法官在释字第748号解释选择不介入，交由立法院决定；大法官在解释理由书里一再强调一个精神：“同性恋者享有的婚姻自由与异性恋者应无不同。”接下来就看总统兼党主席蔡英文的政治智慧了！明年同性婚姻合法化的配合修正，立法院究竟会修民法，还是立专法？大家都在看，看民意的走向。

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