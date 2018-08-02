北京邻家便利168家门店全部关闭 或与善林金融案有关

北京邻家便利168家门店于7月31日晚陆续关闭。多条线索表明，邻家便利突然关闭门店与此前上海善林金融被查封有较大关联。

据《北京青年报》消息，根据一张邻家便利店发给供应商的“告知函”显示，邻家便利店的母公司邻里家（北京）商贸有限公司于2018年8月1日起停止总部各项业务，并将陆续停止店铺营业。与此同时，网上已有不少网友称北京多个城区的邻家便利店门店已经停业。

“告知函”显示，邻里家（北京）商贸有限公司背后唯一的出资方因故受到上海警方调查，导致公司基本账户与一般账户被银行冻结。公司仍处于发展阶段，尚未真正实现盈利，依旧需要投资方注资经营，靠店铺自身销售收入仍然入不敷出；且目前公司账户已被部分供应商诉讼至法院进行了财产保全，账户资金已被冻结，公司账户内已无可支配资金。

同时，由于邻里家至今无法与法人和股东取得联系，无法申请破产清算，对于供应商与邻里家之间的债务债权将通过法律途径进行诉讼保权，待警方下一步处置。

据了解，邻里家成立于2015年5月5日，目前邻里家的股东为韩磊、贾卫平、锦云（深圳）股权投资有限公司，分别持股41.26%、41.26%、17.49%。从2015年7月在北京朝阳门附近开设第一家店至今，邻家便利店在北京市场有超168家门店。



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