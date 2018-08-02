7月中韩客运量创萨德事件以来新高 上海北京青岛客流排前三

根据飞常准大数据平台数据，2018年7月，中韩两国市场继2月份以来持续增长，中韩航线往返客运量进一步上升，创下2018年新高，同时也是2017年3月萨德事件以来最高点。

据澎湃新闻网报道，2018年7月，中韩航线往返人数约131.11万人次，客运航班量9839架次。往返人数较2018年6月环比增加4.16%，同比2017每年同期提高28.66%；客运航班量环比6月增加4.94%，同比2017年7月减少10.67%，略高于2017年3月客运航班量。

据报道，2018年7月，中韩航线平均单机搭载旅客为135.02人次，与6月基本持平，同比17年7月则大幅度提升。具体到航空公司，除大韩航空、韩亚航空、中国国际航空、上海航空、天津航空、易斯达航空、四川航空外，平均单机搭载旅客均较6月份有所提升。

目前，中韩航线上共有7家韩国籍航空公司与11家中国籍航空公司运营（客运航线），相较2018年6月未发生变化。在7月份期间，按照往返韩国的客运量，韩国籍航空公司排名领先，排名第一的航空公司为大韩航空公司（KE），客运量为279164人次。

2018年7月，中韩两国航线共76条，比上月增加3条。从航线角度来看，在2018年7月份期间，往返韩国的客运量排名领先的则为青岛流亭(TAO)-仁川(ICN)，上海浦东(PVG)-仁川(ICN)。

从机场方面来看，2018年7月，共有7家韩国机场与41家国内机场参与中韩航线运营。中国国内机场中，上海浦东(PVG)、首都北京(PEK)、青岛流亭(TAO)往返韩国的客运量分别排名前三。



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