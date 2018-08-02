知情人士：海航董事长意外过世导致香港航空股权转让遭搁置

一位知情人士近日透露，香港航空出售近三成股权的计划已被暂时搁置，因其最大股东之一海航集团的董事长突然离世。

据彭博社报道，不愿公开身份的知情人士说，私有的香港航空与潜在投资者之间围绕以2.5亿-3亿（美元，下同，约3.41亿-4.09亿新元）出售不超过30%股权的谈判原已进入深入阶段，但是海航集团前董事长王健7月初在法国意外身故，谈判随即陷入停滞。这位知情人士说，由于这笔交易会稀释海航集团在香港航空的持股，所以王健生前也参与了谈判。

已成立12年的香港航空拥有一个由三十多架飞机组成的机队，客运航线覆盖亚太和北美地区近40个主要城市。此番股权转让交易的所得资金将有助于该公司扩大运营规模，从而得以与国泰航空等业内巨头展开竞争。因一度大肆进行跨境资产收购而债务缠身的海航集团，今年以来已经处置了超过170亿元的资产用以偿债。该公司在2017年7月将其持有的约34%的香港航空控股权出售给了Frontier Investment Partner LP。

香港航空和海航集团的代表都拒绝置评。

该知情人士称，何时恢复谈判目前尚不确定。竞购者至少包含五家亚洲投资人，其中一些是香港富豪的家族理财室。

尽管去年向Frontier出售了香港航空的控股权，但海航集团旗下的海航控股目前仍持有香港这家航空公司27%的股份。知情人士说，正在向香港主管部门申请更多关键航线的香港航空还打算最早明年在香港上市。



国庆促销配套