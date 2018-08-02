计划2030年出生率提至1.4％ 台行政院政委林万亿：一年新生儿23万人

台湾行政院政委林万亿今日接受周玉蔻《蔻蔻早餐》广播节目访问时表示，政府推出“因应少子女化对策”，零岁至两岁幼儿送到与政府签约的保母或私托照顾，一般家庭每月补助给家长6000元（新台币，下同，约267新元），希望台湾在2030年出生率提升至1.4%，一年新生儿达到23万人。

据《自由时报》报道，林万亿指出，台湾少子化危机由来已久，2002年出生率就从1.4%掉到1.34%，台湾出生率非常低，并且也是目前拥有全世界最低生育率的其中三个国家之一，另外两个是澳门和新加坡。

林万亿提及，以前政府没在做，即便2009年提出育儿补助及津贴，台湾生育率还是没办法提升，因为政策非常零散及片段，没有办法引发民众生育诱因。

他说，政府有针对此进行调查，调查结果民众认为把孩子送托有沉重的经费负担，所以家长建议政府，如果政策要有效，必须适度直接补助给家长，才能减轻负担增加送托意愿。

林万亿提及，台行政院长赖清德去年9月就“因应少子女化对策”指示办理，要扩大育儿津贴、增加公共化托育，将私托纳入进行准公共化，相关部会找了很多学者，“政策是总统交办，赖院长上任后开始执行”。

林万亿强调，当人民不想生小孩变成普世价值，这就是出生率为什么那么低，希望在2030年出生率达到1.4%，这是很严苛挑战，日本花20年时间和金钱，现在才升到1.4%，台湾现在一年出生人数为19万人，希望2030年可提高到一年有23万新生儿。

新版育儿津贴及托育补助8月1日上路，却被台北市长柯文哲评为“哇，鸡飞狗跳！”林万亿反驳说，之前已与前台北市社会局长许立民沟通，双方谈到要如何衔接，台北市可能有自己考量，北市原本育儿津贴零岁至五岁是2500元，中央新政策是设立一个标准来检视。

林万亿指出，公幼名额未来四年要增加60000名，公托未来增加50000个名额，并将私立幼儿园纳入，直接补助家长经费，来减轻负担。现在还有保母是供过于求，私立幼儿园因为少子化也有很多名额，政府托育政策可帮助业者不会被少子化淘汰。

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