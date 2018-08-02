陆军新组建集团军首任主官陆续调整：至少已有六位将军调职

中国官方媒体近日披露，陆军第72集团军首任军长朱晓辉少将已调往中部战区陆军任职，成为陆军13个新组建集团军中又一位调整职务的首任主官。

据澎湃新闻网报道，这13个集团军首任主官中至少已有六位将军调整职务。

报道称，2017年4月，国防部对外宣布，中央军委决定以陆军原18个集团军为基础调整组建13个集团军，这13个集团军的番号依次为第71集团军至第83集团军。

在这次新调整组建的13个集团军中，共有26位军长、政委。

具体情况分别是：第71集团军军长王印芳、政委徐德清；第72集团军军长朱晓辉、政委王文全；第73集团军军长胡中强、政委杨诚；第74集团军军长徐向华、政委刘洪军；第75集团军军长公茂栋、政委秦树桐；第76集团军军长范承才、政委张红兵；第77集团军军长林火茂、政委李泽华；第78集团军军长吴亚男、政委郭晓东；第79集团军军长徐起零、政委余永洪；第80集团军军长王秀斌、政委朱玉武；第81集团军军长黄铭、政委方永祥；第82集团军军长林向阳、政委张孟滨；第83集团军军长谢增刚、政委卢少平。

自2017年4月以来，这些首任主官当中的王印芳等至少六位将军陆续出现职务调整变动，此次履新中部战区陆军的朱晓辉是最新披露的案例。

这些调整变动的具体情况分别是：第71集团军首任军长王印芳升任北部战区陆军司令员，第71集团军首任政委徐德清升任西部战区陆军政委，第72集团军首任军长朱晓辉履新中部战区陆军，第75集团军首任政委秦树桐升任陆军政治工作部主任，第76集团军首任军长范承才升任中部战区陆军司令员，第81集团军首任政委方永祥改任中央军委政治工作部主任助理、退役军人事务部副部长（兼）、党组成员。

国庆促销配套