易炼红任江西省委副书记

据新华社转述《江西日报》消息，近日，中共中央决定，易炼红将任江西省委委员、常委、副书记。
易炼红同志简历：
易炼红，男，汉族，1959年9月出生，湖南涟源人，研究生学历，经济学硕士学位，教授。1976年8月参加工作，1985年6月入党。
1976.08--1978.09湖南省涟源县桂花乡知青
1978.09--1982.07湖南师范学院政治系学习
1982.07--1984.08湖南省邵阳基础大学教师
1984.08--1987.07陕西师范大学政治教育系政治经济学专业硕士研究生
1987.07--1992.01湖南省委党校经济学教研室教师(其间: 1990.02--1990.12挂职任湖南省株洲化工厂企业管理办公室主任助理)
1992.01--1994.09湖南省委党校科技教研室副主任(其间: 1992.02--1994.01挂职任湖南省沅陵县副县长)
1994.09--1995.09湖南省委党校校长助理
1995.09--2000.07湖南省委党校副校长
2000.07--2003.08湖南省委党校常务副校长(正厅长级)
2003.08--2004.05湖南省委党校常务副校长，湖南行政学院常务副院长(正厅长级)
2004.05--2011.11湖南省岳阳市委书记
2011.11--2011.12湖南省委常委、岳阳市委书记
2011.12--2013.05湖南省委常委、秘书长、省直机关工委书记
2013.05--2017.07湖南省委常委、长沙市委书记
2017.07--2018.05辽宁省委常委、沈阳市委书记
2018.05--2018.07辽宁省委副书记、沈阳市委书记
2018.07-- 江西省委副书记
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