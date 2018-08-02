中国气象局启动台风四级应急响应应对“云雀”

为应对今年第12号台风“云雀”，中国气象局8月2日8时启动重大气象灾害(台风)四级应急响应。

据中央气象台网站消息，中央气象台8月2日06时继续发布台风蓝色预警：今年第12号台风“云雀”(热带风暴级)的中心今天(2日)早晨5点钟位于浙江省舟山市东偏南方大约420公里的东海北部海面上，就是北纬28.5度、东经126.2度，中心附近最大风力9级(23米/秒)，中心最低气压985百帕，七级风圈半径100-220公里。

报道称，预计，“云雀”将以每小时15-20公里的速度向西偏北方向移动，强度维持或略有增强，将于3日早晨到上午在浙江象山到江苏启东一带沿海登陆(热带风暴级，8-9级，18-23米/秒)。登陆后继续向西偏北方向移动，强度缓慢减弱。

大风预报：8月2日08时至8月3日08时，东海大部、黄海西南部将有6-7级大风，“云雀”中心经过的东海北部的部分海域、舟山群岛、杭州湾、上海沿海、长江口区、江苏东南部沿海将有8-9级大风，阵风可达10-11级。

降水预报：8月2日08时至8月3日08时，浙江东北部、上海、江苏东南部等地将有大到暴雨(50-80毫米)。

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