两岸政策协会民调：东亚青运停办 林佳龙支持度增

台中市主办的2019东亚青年运动会遭中国大陆打压停办，引起检讨台中市长林佳龙的声浪，外界认为将影响年底九合一选举选情。但两岸政策协会今公布民调结果，近六成台中市民满意林处理停办事件的表现，约四成民众表示愿意支持连任。

据联合新闻网报道，中国大陆上月24日，以正名公投连署为由停办台中东亚青运。两岸政策协会于上月30、31日，委托大社会民调中心以电话访问台中市1070位民众，在95％信心水准下，抽样误差为正负3％，民调显示，77.3%民众知道停办一事，而超过61.5%民众认为不合理。

尽管事发后民进党委员一再重申，由纪政发起的“东京奥运正名公投”是合法行使公民权力，只是被大陆假借为打压台湾国际活动的理由。但仍有41.9%民众认为正名公投是停办主因，30.2%认为不是。40.5%民众认为责任在大陆政府，而31.5%民众认为台湾政府应该负责。

两岸政策协会理事长谭耀南表示，民调显示台中市选举生态几乎未受事件影响，林佳龙的支持度不减反增。台师大政治系教授范世平认为，事件未拉抬国民党台中市长参选人卢秀燕支持度，是因卢与其竞选总部主委江启臣态度软弱，民众不认为他们可以捍卫台中与台湾的立场。

而针对年底市长大选看好度，林佳龙看好度为48.9%，领卢秀燕23.3%。此外，有七成民众支持运动场馆持续兴建，八成民众支持台中市政府向东亚奥会进行申复。

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