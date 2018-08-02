比较前后三任台湾总统 国民党指最差是蔡英文

台湾国民党文传会代理主委唐德明今天上午召开“超级比一比，扁马蔡，总统职权表现最差的是谁？”记者会，拿台湾前总统陈水扁、马英九与现任蔡英文三人对比，分从外交、两岸与国防等面向比较，最后做出“中华民国表现最差的总统，绝对就是蔡英文”的结论。

据《自由时报》报道，在外交方面，唐德明指出，陈水扁任内建交三国，断交九国，沿袭前总统李登辉的南向政策，但驻外办事处数额没有任何增加，提供台湾免签证国家数目为零，而且任内台湾并未获邀请出席世界卫生大会（简称世卫大会），马英九任内则只有断交一国，在兼顾南向政策下，新增印度清奈、缅甸等两个驻外办事处，台湾获得免签证国家数增加了一百一十个，而且连续七年都能参加世卫大会，反观蔡英文才上任两年，台湾就已断交四国，虽然力推新南向政策，却增加零个驻外办事处，至于免签国只增加三个。不过，针对世卫大会方面，台湾不但未获邀请，就连媒体采访证都被拒发，比陈水扁时代还要惨。

在两岸关系部分，唐德明指出，陈水扁任内未开放大陆游客来台，不采认大陆学历，不开放大陆学生来台就读学位。到了马英九时代，不但开放大陆游客来台，任内来台大陆游客数目更增加至三百四十三万人次，并采认大陆大学及高等教育机构学历一百五十五所，开放大陆学生来台就读学士班学位。反观蔡英文政府，不但维持现状的承诺跳票，2016年至2017年来台大陆游客数也减少75万人次，而且未新增采认大陆学历，大陆学生纳入健保停滞，来台就读学士班学位名额更大幅减半。

至于国防方面的表现，唐德明认为，陈水扁在任内至少登过太平岛宣示主权，启用太平岛机场跑道，在战略构想采取“有效吓阻，防卫固守”、“决战境外”，起码希望不让战火蔓延至台湾本岛，反观蔡英文，不但对固有疆域态度暧昧，不敢登太平岛，也不准渔民登太平岛，对于冲之鸟礁是岛或礁，不采取法律上的特定立场，战略构想采取“防卫固守，重层吓阻”，“泊、滩、岸”一层层吓阻，让战火可能延烧至台湾本岛，届时不只军人，连百姓都可能被战火屠戮。

他说，马英九任内不但登上太平岛宣示主权，提出南中国海和平倡议，战略构想采取“防卫固守，有效吓阻”，努力寻求两岸和平，让两岸不起战争。

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