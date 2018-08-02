国家发改委：上半年最终消费对经济增长的贡献率为78.5%

中国国家发改委于今日的“扩大消费”主题新闻发布会上，称上半年中国国内消费运行总的来看还是平稳的，消费结构持续优化，消费对经济增长的贡献率进一步提高，社会消费品零售总额达到18万亿元（人民币，下同，约3.6万亿新元），同比增长了9.4%，最终消费对经济增长的贡献率为78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点，成为经济增长的主要拉动力。

据澎湃新闻网报道，中国国内消费运行体现如下特点：

一是消费结构持续优化。随着居民收入稳定增长和有效供给不断增加，居民消费升级的步伐逐步加快，例如，上半年一些消费升级类的商品增速加快。限额以上单位通讯器材、化妆品类商品分别增长了10.6%和14.2%，高于社会消费品零售总额的整体增速。服务消费升级势头也很明显，中国居民人均体育健身活动、旅馆住宿支出分别增长了39.3%和37.8%，运动型多用途汽车销售同比增长了9.7%，增速比基本型的乘用车（轿车）高了4.2个百分点。

二是服务消费需求持续旺盛。今年以来，随着旅游市场消费环境日趋改善和旅游产品多样性不断提高，旅游市场持续升温。根据文化和旅游部的数据，上半年中国国内旅游人数达到28.26亿人次，同比增长了11.4%。中国国内旅游收入2.45万亿元，增长12.5%，文化娱乐市场十分火爆。上半年，中国电影票房320.3亿元，观影人次达到9.01亿，分别增长17.8%和15.3%。马拉松等体育消费势头非常强劲，经常性参加体育锻炼的人口不断增加。

三是网上零售继续保持了快速增长。随着“互联网+”向更多传统消费领域持续渗透融合，网购用户规模不断扩大，上半年中国网上零售额4.1万亿，增长了30.1%。其中，实物商品零售额3.1万亿元，增长29.8%，增速比社会消费品零售总额高了20.4个百分点，占社会消费品零售总额的比重提高到17.4%，比上年提高了3.6个百分点。

四是农村居民消费的潜力持续释放。随着农村地区交通、物流、通信等消费基础设施进一步完善和电子商务不断向农村地区延伸覆盖，乡村消费品零售总额的增速增长很快，乡村市场比重逐步提高，上半年乡村消费品市场零售额比上年增长了10.5%，增速高出城镇1.3个百分点，乡村市场占比达到14.4%，比上年提高了0.1个百分点。



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