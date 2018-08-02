“让学姐陪吃饭”惹议 柯文哲：怪我命不好

台北市长柯文哲昨天建议，不妨举办“猜猜一日市长幕僚影片何时破千万”的抽奖活动，得奖者可以和“学姐”黄瀞莹等幕僚吃饭，但因用“陪吃饭”加上媒体标题特别强调"学姐"，遭质疑物化女性。他今澄清，其实就是想到粉丝见面会可以大家一起吃饭，但有时讲话不精确，被人逮到小辫子、被毒打一顿，“那也没办法，怪我命不好。”

据《中时电子报》消息，柯文哲昨日被问到一日市长幕僚影片已破900万点阅率，他笑说，建议该网路电视可以办一个促销活动，让大家猜猜看哪一天可以破1000万，如果猜中的人多，可以从中抽出10人，请“学姐”、大牛（指柯文哲竞选办公室幕僚柯昱安）陪吃饭。但此话一出，加上事后部分新闻标题较着重“学姐”二字，也让他又被批评骑士、物化女性。

柯昨天下午澄清，他不是故意物化他们。他今早受访又说，因为一日市长幕僚影片爆红，点阅率超过900万，所以开玩笑说若是网路电视就办促销，猜哪天超过1000万，太多人猜中就抽签，抽出10个人让大熊（指台北市府发言人刘奕霆）、小牛、“学姐”办一个粉丝见面会。

柯表示，“我们这种年龄的人，粉丝见面会我就想到来大吃一餐，我能够想到就这样，有时讲话不精确，被人逮到小辫子，被毒打一顿，那也没办法，怪我命不好”。

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